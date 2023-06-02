ua ru
Пт, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Курске раздавались взрывы, власти заявили о сбитии дронов

Новина українською →
Пятница 02 июня 2023 02:56
В российском Курске раздавались взрывы, власти заявили о сбитии дронов Фото: в Курске раздались мощные взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Мощные взрывы прогремели ночью, 2 мая, в Курской области в РФ. Россияне сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

Как утверждают жители Курска, в небе над городом система противовоздушной обороны сбила несколько беспилотников. В городе раздавались мощные взрывы.

Губернатор области заявил, что рядом с Курском, сегодня ночью, системой ПВО сбиты несколько украинских беспилотников.

"Хлопок" в Курской области РФ

В последнее время оккупанты начали все чаще жаловаться на дроны, залетающие на территорию РФ. Россияне утверждают, что 31 мая их пограничники в Курской области сбили дрон британского производства Malloy Aeronautics T150.

23 мая, власти Курской области заявили, что дроны якобы атаковали подстанцию, из-за чего населенные пункты остались без света.

Также, в Курске обвинили Украину в очередной так называемой "атаке дронов" . Они заявили, что ВСУ пытались атаковать Курскую область 18 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Война России против Украины дрони ПВО Взрыв
NEWS
ВСУ не будут атаковать пункты дислокации "Искандеров" в России западным оружием, - Игнат
ВСУ не будут атаковать пункты дислокации "Искандеров" в России западным оружием, - Игнат
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют