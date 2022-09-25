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У російському Курську чутно вибухи в районі аеропорту

Фото: У російському Курську чутно вибухи в районі аеропорту (t.me/vchkogpu)
Автор: Олег Васьків

У російському місті Курськ ввечері 24 вересня пролунали вибухи. Звуки було чутно в районі аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оперативний ЗСУ".

"Інформують про серію вибухів в Курському аеропорту, На Росії! Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?" - зазначили у Telegram-каналі.

Про вибухи поблизу курського летовища також пишуть у місцевих російських пабліках, вказуючи, що у бік аеропорту їдуть пожежники.

Окрім цього, вони підкреслили, що наразі немає ніяких офіційних даних. Однак додали, що "у небі в районі летовища - дуже гучно".

Нагадаємо, у Ростовській області 12 вересня прогримів вибух. Його чули в 10 містах регіону.

Того ж дня потужний звук пролунав й у Бєлгороді. Попередньо, над містом спрацювали системи ППО.

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