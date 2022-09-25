У російському Курську чутно вибухи в районі аеропорту

У російському місті Курськ ввечері 24 вересня пролунали вибухи. Звуки було чутно в районі аеропорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оперативний ЗСУ".
"Інформують про серію вибухів в Курському аеропорту, На Росії! Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?" - зазначили у Telegram-каналі.
Про вибухи поблизу курського летовища також пишуть у місцевих російських пабліках, вказуючи, що у бік аеропорту їдуть пожежники.
Окрім цього, вони підкреслили, що наразі немає ніяких офіційних даних. Однак додали, що "у небі в районі летовища - дуже гучно".
Нагадаємо, у Ростовській області 12 вересня прогримів вибух. Його чули в 10 містах регіону.
Того ж дня потужний звук пролунав й у Бєлгороді. Попередньо, над містом спрацювали системи ППО.
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