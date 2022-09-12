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Слышали в нескольких городах. В России сообщают о мощном взрыве

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Ростов, Понедельник 12 сентября 2022 16:05
Слышали в нескольких городах. В России сообщают о мощном взрыве Фото: в России сообщают о мощном взрыве (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ростовской области 12 сентября прогремел взрыв. Его слышали в 10 городах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Читатели рассказывают, где тоже слышали хлопок: в Ростове: центр, Западный, Суворовский и другие районы города; в Азове; в Таганроге; в Новошахтинске; в Шахтах; в Новочеркасске; в Аксае; в Ейске", - говорится в сообщении.

Однако российские спасательные службы сообщают, что не получали сообщений о каких-либо взрывах или ЧС.

Тем временем донецкие паблики публикуют видео последствий взрыва.

Напомним, в российском Белгороде днем 12 сентября прогремели взрывы. Предварительно, над городом сработали системы ПВО.

Как сообщалось, украинские военные продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. В отдельных участках региона наши защитники вышли к государственной границе с Россией.

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