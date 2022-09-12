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В Белгороде работают системы ПВО (видео)

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Белгород, Понедельник 12 сентября 2022 12:49
В Белгороде работают системы ПВО (видео) Фото: в Белгороде работают системы ПВО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В российском Белгороде днем 12 сентября прогремели взрывы. Предварительно, над городом работают системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

При этом, сообщается, что в поселке Октябрьский, по предварительным данным, есть "прилет".

Куда именно "прилетело", пока не сообщается.

Кроме того, белгородские паблики пишут, что местные власти раздают жителям дополнительные ключи от подвалов многоэтажек.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. В отдельных участках региона наши защитники вышли к государственной границе с Россией.

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