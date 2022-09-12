В Белгороде работают системы ПВО (видео)

В российском Белгороде днем 12 сентября прогремели взрывы. Предварительно, над городом работают системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

При этом, сообщается, что в поселке Октябрьский, по предварительным данным, есть "прилет".

Куда именно "прилетело", пока не сообщается.

Кроме того, белгородские паблики пишут, что местные власти раздают жителям дополнительные ключи от подвалов многоэтажек.