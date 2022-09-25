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В российском Курске слышны взрывы в районе аэропорта

Фото: В российском Курске слышны взрывы в районе аэропорта (t.me/vchkogpu)
Автор: Олег Васкив

В российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Оперативный ВСУ".

"Информируют о серии взрывов в Курском аэропорту, На России! Неужели этиловые мобилизированные воины закурили где-то на заправке?" - отметили в Telegram-канале.

О взрывах вблизи курского аэропорта также пишут в местных российских пабликах, указывая, что в его сторону едут пожарные.

Кроме того, они подчеркнули, что пока нет никаких официальных данных. Однако добавили, что "в небе в районе аэропорта - очень громко".

Напомним, в Ростовской области 12 сентября прогремел взрыв. Его слышали в 10-ти городах региона.

В тот же день мощный звук раздался и в Белгороде. Предварительно над городом сработали системы ПВО.

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