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У російському Красноярську пролунав вибух: спалахнула пожежа на алюмінієвому заводі

Фото: у російському Красноярську спалахнула пожежа на алюмінієвому заводі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У російському місті Красноярськ на території алюмінієвого заводу зранку 4 жовтня сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними очевидців, серйозна пожежа сталася на території Красноярського алюмінієвого заводу. Також повідомляють, що спочатку було чути вибух.

У МНС Росії заявили, що на території заводу спалахнув трансформатор. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів.

На заводі заявляють, що постраждалих нібито немає.

Вибухи та пожежі на території Росії

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників.

Так, сьогодні вночі у російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

Вчора вранці у російському місті Шебекіно в Бєлгородській області сьогодні вранці повідомили про "прильоти" по одному з підприємств.

А у понеділок ввечері, 2 жовтня, в російському місті Ростов-на-Дону сталася масштабна пожежа у складському приміщенні.

 

 

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Російська ФедераціяПожежаВибух