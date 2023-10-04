В российском Красноярске раздался взрыв: вспыхнул пожар на алюминиевом заводе

По данным очевидцев, серьезный пожар произошел на территории Красноярского алюминиевого завода. Также сообщают, что сначала был слышен взрыв.

В МЧС России заявили, что на территории завода вспыхнул трансформатор. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

На заводе заявляют, что пострадавших якобы нет.

Взрывы и пожары на территории России

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников.

Так, сегодня ночью в российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.

Вчера утром в российском городе Шебекино в Белгородской области сегодня утром сообщили о "прилетах" по одному из предприятий.

А в понедельник вечером, 2 октября, в российском городе Ростов-на-Дону произошел масштабный пожар в складском помещении.