RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском Красноярске раздался взрыв: вспыхнул пожар на алюминиевом заводе

Фото: в российском Красноярске вспыхнул пожар на алюминиевом заводе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В российском городе Красноярск на территории алюминиевого завода утром 4 октября произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным очевидцев, серьезный пожар произошел на территории Красноярского алюминиевого завода. Также сообщают, что сначала был слышен взрыв.

В МЧС России заявили, что на территории завода вспыхнул трансформатор. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

На заводе заявляют, что пострадавших якобы нет.

Взрывы и пожары на территории России

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников.

Так, сегодня ночью в российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.

Вчера утром в российском городе Шебекино в Белгородской области сегодня утром сообщили о "прилетах" по одному из предприятий.

А в понедельник вечером, 2 октября, в российском городе Ростов-на-Дону произошел масштабный пожар в складском помещении.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожарВзрыв