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У російському Краснодарі палає нафтобаза. Дим видно за кілька кілометрів

Ілюстративне фото: у російському Краснодарі сталася пожежа на нафтобазі (МНС РФ)
Автор: Володимир Костирін

У Краснодарському краї (РФ) сталася потужна пожежа на нафтобазі в районі Яблонівського мосту вранці 13 червня. На місці працюють пожежники, намагаючись загасити сильне полум'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що чорний густий стовп диму внаслідок пожежі можна побачити на відстані кілька кілометрів.

Даних про можливих постраждалих наразі немає, пише Telegram-канал "Shot". Також не ясно, що спричинило таку пожежу.

На місці працюють співробітники МНС. За словами представників місцевої влади, займання сталося на площі 20 квадратних метрів. Пожежу вже локалізовано.

Тим часом, як уточнює Telegram-канал Mash, пожежа сталася поряд із нафтопереробним заводом у Краснодарському краї, й горить колона для переробки дизельного пального.

Також у мережі опублікували відео пожежі.

Пожежі в Росії

Зазначимо, що в РФ останнім часом почастішали випадки пожеж, які трапляються як у прикордонних, так і в дуже віддалених регіонах.

Щодо Краснодарського краю РФ, то нещодавно тут також спалахнула нафтобаза, а сталося це у ніч проти 3 травня у селищі Волна, яке знаходиться неподалік Кримського мосту. Після цього, вночі 31 травня в регіоні сталася пожежа на території Афіпського нафтопереробного заводу начебто через атаку невідомого дрона.

Нагадаємо також, що 11 червня в російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на заводі "Ростсельмаш".

Перед цим росіяни повідомляли про пожежу на аеродромі у Ленінградській області. Тоді роЗМІ стверджували, що загорілися покришки.

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