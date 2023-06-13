В российском Краснодаре горит нефтебаза. Дым виден за несколько километров

Отмечается, что черный густой столб дыма в результате пожара можно видеть на расстоянии в несколько километров.

Данных о возможных пострадавших в настоящее время нет, пишет Telegram-канал "Shot". Также не ясно, что стало причиной такого пожара.

На месте работают сотрудники МЧС. По словам представителей местной власти, возгорание произошло на площади 20 квадратных метров. Пожар уже локализован.

Между тем, как уточняет Telegram-канал Mash, пожар произошел рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Краснодарском крае, и что горит колонна для переработки дизельного топлива.

Также в сети опубликовали видео пожара.

Пожары в России

Отметим, что в РФ в последнее время участились случаи пожаров, которые происходят как в приграничных, так и в очень отдаленных регионах.

Что касается Краснодарского края РФ, то недавно тут также вспыхнула нефтебаза, а произошло это в ночь на 3 мая в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста.

Напомним также, что 11 июня в российском Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на заводе "Ростсельмаш".

Перед этим россияне сообщали о пожаре на аэродроме в Ленинградской области. Тогда росСМИ утверждали, что загорелись покрышки.