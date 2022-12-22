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У російському Генштабі назвали поточну мету у війні проти України

Фото: начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поточною метою Росії у війні проти України є нібито "звільнення" так званої "ДНР", тобто тимчасово окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Основні зусилля російських військових наразі зосереджені на "звільненні "ДНР"", - сказав він.

Він заявив, що решту лінії фронту нібито стабілізовано, його загальна довжина становить 815 км.

Нагадаємо, російський диктатор Путін заявляв, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.

Раніше Путін заявляв, що планом війни є нібито допомога жителям Донбасу.

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Російська ФедераціяГенштаб РФВійна Росії проти України