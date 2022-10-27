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Путін нарешті розкрив свій план "спецоперації" в Україні

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Москва, Четвер 27 жовтня 2022 18:41
Путін нарешті розкрив свій план "спецоперації" в Україні Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Планом російської війни в Україні, як виявилося, є нібито допомога мешканцям Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на дискусійному клубі "Валдай".

За його словами, найголовніше завдання війни в Україні - це нібито допомога Донбасу.

"Якби ми діяли по-іншому, то не змогли б з двох боків навколо Донбасу розмістити наші збройні сили. Друге - "Луганську народну республіку" звільнено повністю, йдуть заходи, пов'язані з "Донецькою республікою", - зазначив Путін.

Він також наголосив, що Росія "не могла не відгукнутися на бажання людей, які бачили своє майбутнє у її складі".

"План і мета одна - допомога людям, які мешкають на Донбасі. З цього ми виходимо, а що конкретно планує Генштаб, я знаю, звичайно, але мені здається, що це не той випадок, коли про це потрібно в деталях говорити", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін розповів, що розпочав війну в Україні, оскільки західні країни нібито послали Росію подалі, коли йшлося про гарантії взаємної безпеки.

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