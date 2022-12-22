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В российском Генштабе назвали текущую цель в войне против Украины

Фото: начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Текущей целью России в войне против Украины является якобы "освобождение" так называемой "ДНР", то есть временно оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Основные усилия российских военных в настоящее время сосредоточены на "освобождении "ДНР"", - сказал он.

Он заявил, что остальная линия фронта якобы стабилизирована, его общая длина составляет 815 км.

Напомним, российский диктатор Путин заявлял, что так называемая "специальная военная операция" может стать длительным процессом.

Ранее Путин заявлял, что планом войны является якобы помощь жителям Донбасса.

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Российская ФедерацияГенштаб РФВойна России против Украины