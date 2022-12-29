У російському Енгельсі спрацювала ППО: що відомо

У російському Енгельсі, поряд із аеродромом стратегічної авіації РФ, пролунали вибухи. Попередньо спрацювала ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
За словами очевидців, у місті сьогодні, 29 грудня, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.
За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, на території Енгельського району РФ спрацювала система ППО.
"Знищено невідомий об'єкт. На місце направлено оперативні служби. Загрози для безпеки мешканців немає", - зазначив він.
Нагадаємо, що в ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі пролунали два вибухи. Там спрацювала система оповіщення. У місцевих Telegram-каналах повідомляли, що при атаці на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, і ще 4 отримали поранення. Також було пошкоджено літаки.
Міноборони Росії повідомило про трьох загиблих внаслідок вибухів, проте зазначило, що літаки не постраждали.
Незабаром на вибухи на аеродромі "Енгельс" відреагували у Повітряних силах України та в адміністрації президента України Володимира Зеленського.
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