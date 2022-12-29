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В российском Энгельсе сработала ПВО: что известно

Фото: в российском Энгельсе сработала ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Энгельсе, рядом с аэродромом стратегической авиации РФ, прозвучали взрывы. Предварительно сработала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По словам очевидцев, в городе сегодня, 29 декабря, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов.

Обновлено (11:41)

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, на территории Энгельсского района РФ сработала система ПВО.

"Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", отметил он.

Напомним, что в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. Там сработала система оповещения. В местных Telegram-каналах сообщали, что при атаке на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, и еще 4 получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Минобороны России сообщило о трех погибших в результате взрывов, однако отметило, что самолеты не пострадали.

Вскоре на взрывы на аэродроме "Энгельс" отреагировали в Воздушных силах Украины и в администрации президента Украины Владимира Зеленского.

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