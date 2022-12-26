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У російському Енгельсі після нічних вибухів знову була повітряна тривога

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Москва, Понеділок 26 грудня 2022 21:48
У російському Енгельсі після нічних вибухів знову була повітряна тривога Фото: у російському Енгельсі після нічних вибухів знову була повітряна тривога (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

У російському місті Енгельс Саратовської області, в якому розташований аеродром стратегічної авіації РФ, знову було оголошено повітряну тривогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами російських ЗМІ, повітряна тривога була оголошена нібито для підвищення бойової готовності солдатів та офіцерів, які мешкають у військовому містечку.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсіпролунали два вибухи. У міністерстві оборони РФ заявляють, що вибух стався через знищення українського безпілотника засобами ППО.

Незабаром на вибухи на аеродромі "Енгельс" відреагували у Повітряних силах України. Пізніше у Зеленського заявили, що таких ексцесів, подібних до вибухів в Енгельсі, буде багато.

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