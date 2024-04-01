У Єкатеринбурзі масштабна пожежа на підприємстві "Уралмашзавод"

В Єкатеринбурзі Росії сталась велика пожежа на території цеху машинобудівного заводу "Уралмаш". Наразі вогонь поширився на площу декілько тисяч квадратних метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.
Як пише канал, ймовірно, пожежа сталась на цеху №57, де зберігались 500 літрів лаку. Клуби чорного диму видно з будь-якого куточка міста.
Наразі площа вогню зросла до 4 тисяч квадратних метрів. Гасіння ускладнене пожежним навантаженням будівлі. Нам місці подій працюють 52 особи й 17 одиниць техніки.
"Уралмаш" є одним із лідерських підприємств країни-терориста з виробництва обладнання для:
Також на заводі виробляють екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та шарові млини й інше.
Нещодавно чотири регіони Росії були атаковані дронами, внаслідок чого пошкодження отримали багатоповерхівки, а також бізнес-центр. Зокрема в одному з приватних будинків сталась пожежа.
Зокрема в березні спалахнув НПЗ в Самарській області. Тоді ж очевидці також стверджували про атаку дрона.
Протягом поточного року проти російських НПЗ було здійснено 15 атак. Значних пошкоджень зазнали вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.