Как пишет канал, пожар произошел на цехе №57, где хранились 500 литров лака. Клубы черного дыма видны из любого уголка города.

В настоящее время площадь огня выросла до 4 тысяч квадратных метров. Тушение осложнено пожарной нагрузкой здания. На месте событий работают 52 человека и 17 единиц техники.

"Уралмаш" является одним из лидерских предприятий страны-террориста по производству оборудования для:

металлургии;

горнодобывающей промышленности;

промышленности строительных материалов;

энергетики.

Также на заводе производят экскаваторы, буровое оборудование, конусные дробилки, стержневые и шаровые мельницы и другое.

Атаки беспилотников по России

Недавно четыре региона России были атакованы дронами, в результате чего повреждения получили многоэтажки, а также бизнес-центр. В частности в одном из частных домов произошел пожар.

В частности в марте вспыхнул НПЗ в Самарской области. Тогда же очевидцы также утверждали об атаке дрона.

В течение текущего года против российских НПЗ было совершено 15 атак. Значительные повреждения получили восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллионов тонн в год.