Ми-8 згорів, Ми-35 пошкоджено. У РФ заявляють про удар по військовій авіації під Брянськом
У Брянській області в ніч на 6 червня пролунала серія потужних вибухів в районі місцевого аеродрому. Росіяни заявляють про атаку на бойову авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням російське видання Astra.
"Внаслідок влучань повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено гелікоптер Мі-35", - йдеться у публікації.
Російські ЗМІ стверджують, ще зазнали пошкоджень адміністративна будівля аеропорту та приміщення рятувальної служби. Вказується, що після атаки на складі "Озон", що розташований поруч, евакуювали кілька десятків працівників.
На нічних відео з місця подій чутно вторинні вибухи після ураження цілі.
Атака на РФ 6 червня
Українські військові перед масованим російським обстрілом вночі проти п’ятниці, 6 червня, уразили аеродроми зі стратегічною авіацією РФ. У Генштабі вже підтвердили цю інформацію, заявивши що завдали удари на випередження.
РБК-Україна вже писало про серію потужних вибухів над Брянськом, а також про пожежу в районі місцевого аеродрому.
Також дрони атакували стратегічні об’єкти у Саратові та Енгельсі, де базується важлива авіація. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Після цього керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував удари по військових об’єктах на території Росії. Про те, яке значення ці атаки мають для України - РБК-Україна повідомляло окремо.
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