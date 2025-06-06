Ми-8 згорів, Ми-35 пошкоджено. У РФ заявляють про удар по військовій авіації під Брянськом

У Брянській області в ніч на 6 червня пролунала серія потужних вибухів в районі місцевого аеродрому. Росіяни заявляють про атаку на бойову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням російське видання Astra .

На нічних відео з місця подій чутно вторинні вибухи після ураження цілі.

Російські ЗМІ стверджують, ще зазнали пошкоджень адміністративна будівля аеропорту та приміщення рятувальної служби. Вказується, що після атаки на складі "Озон", що розташований поруч, евакуювали кілька десятків працівників.

"Внаслідок влучань повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено гелікоптер Мі-35", - йдеться у публікації.

Атака на РФ 6 червня

Українські військові перед масованим російським обстрілом вночі проти п’ятниці, 6 червня, уразили аеродроми зі стратегічною авіацією РФ. У Генштабі вже підтвердили цю інформацію, заявивши що завдали удари на випередження.

РБК-Україна вже писало про серію потужних вибухів над Брянськом, а також про пожежу в районі місцевого аеродрому.

Також дрони атакували стратегічні об’єкти у Саратові та Енгельсі, де базується важлива авіація. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після цього керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував удари по військових об’єктах на території Росії. Про те, яке значення ці атаки мають для України - РБК-Україна повідомляло окремо.

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