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Ми-8 згорів, Ми-35 пошкоджено. У РФ заявляють про удар по військовій авіації під Брянськом

Росія, П'ятниця 06 червня 2025 15:00
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Ми-8 згорів, Ми-35 пошкоджено. У РФ заявляють про удар по військовій авіації під Брянськом Фото: Пожежа в Брянську (соцмережі)
Автор: Ірина Глухова

У Брянській області в ніч на 6 червня пролунала серія потужних вибухів в районі місцевого аеродрому. Росіяни заявляють про атаку на бойову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням російське видання Astra.

"Внаслідок влучань повністю згорів бойовий гелікоптер Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено гелікоптер Мі-35", - йдеться у публікації.

Російські ЗМІ стверджують, ще зазнали пошкоджень адміністративна будівля аеропорту та приміщення рятувальної служби. Вказується, що після атаки на складі "Озон", що розташований поруч, евакуювали кілька десятків працівників.

На нічних відео з місця подій чутно вторинні вибухи після ураження цілі.

Атака на РФ 6 червня

Українські військові перед масованим російським обстрілом вночі проти п’ятниці, 6 червня, уразили аеродроми зі стратегічною авіацією РФ. У Генштабі вже підтвердили цю інформацію, заявивши що завдали удари на випередження.

РБК-Україна вже писало про серію потужних вибухів над Брянськом, а також про пожежу в районі місцевого аеродрому.

Також дрони атакували стратегічні об’єкти у Саратові та Енгельсі, де базується важлива авіація. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після цього керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував удари по військових об’єктах на території Росії. Про те, яке значення ці атаки мають для України - РБК-Україна повідомляло окремо.

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