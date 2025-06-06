Ми-8 сгорел, Ми-35 повреждены. В РФ заявляют об ударе по военной авиации под Брянском

В Брянской области в ночь на 6 июня прогремела серия мощных взрывов в районе местного аэродрома. Россияне заявляют об атаке на боевую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российское издание Astra .

На ночных видео с места событий слышны вторичные взрывы после поражения цели.

Российские СМИ утверждают, еще получили повреждения административное здание аэропорта и помещения спасательной службы. Указывается, что после атаки на складе "Озон", который расположен рядом, эвакуировали несколько десятков работников.

"В результате попаданий полностью сгорел боевой вертолет Ми-8, произошла детонация его боевого комплекта. Также частично поврежден вертолет Ми-35", - говорится в публикации.

Атака на РФ 6 июня

Украинские военные перед массированным российским обстрелом в ночь на пятницу, 6 июня, поразили аэродромы со стратегической авиацией РФ. В Генштабе уже подтвердили эту информацию, заявив что нанесли удары на опережение.

РБК-Украина уже писало о серии мощных взрывов над Брянском, а также о пожаре в районе местного аэродрома.

Также дроны атаковали стратегические объекты в Саратове и Энгельсе, где базируется важная авиация. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

После этого руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал удары по военным объектам на территории России. О том, какое значение эти атаки имеют для Украины - РБК-Украина сообщало отдельно.

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