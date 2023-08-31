У центрі російського Брянська неспокійно, дрони прилетіли у цікаве місце

У російському Брянську зранку 31 серпня лунають вибухи. Місцева влада заявила про збиття трьох невідомих безпілотників. Один із них упав на "управлінський готель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"У результаті оперативності дій сил Росгвардії за допомогою антидронової рушниці та спеціального карабіна над Брянськом збиті три безпілотні літальні апарати літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", - написав Богомаз.

Водночас Міноборони РФ також звітує про збиття безпілотника над Брянською областю.

"Безпілотний літальний апарат знищили чергові засоби ППО над територією Брянської області", - заявили у відомстві.

Тим часом очевидці публікують кадри з місць "бавовни".

Оновлено 11:15

Як повідомляють російські Telegram-канали, один з дронів упав на готель Управління справами уряду області.

Будівля знаходиться за сотню метрів від адміністрації регіону. Влада перекрила центр Брянська для автомобілів і людей, "щоб уникнути жертв".

Вибухи в Росії

У ніч проти 30 серпня безпілотники атакували відразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

Також у ніч на 30 серпня у російському Брянську чули вибухи. Росіяни також стверджували, що працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що після вибухів у Брянську спалахнула пожежа найбільшому у РФ заводі з виробництва мікроелектроніки "Кремній ЕЛ". За даними російських ЗМІ, падіння безпілотника на територію заводу призвело до пожежі.