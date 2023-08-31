В центре российского Брянска неспокойно, дроны прилетели в интересное место
В российском Брянске утром 31 августа раздаются взрывы. Местные власти заявили о сбитии трех неизвестных беспилотников. Один из них упал на "управленческий отель".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.
"В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.
В то же время Минобороны РФ также отчитывается о сбитии беспилотника над Брянской областью.
"Беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.
Тем временем очевидцы публикуют кадры с мест "бавовни".
Обновлено 11:15
Как сообщают российские Telegram-каналы, один из дронов упал на гостиницу Управления делами правительства области.
Здание находится в сотне метров от администрации региона. Власти перекрыли центр Брянска для автомобилей и людей, "во избежание жертв".
Взрывы в России
В ночь на 30 августа беспилотники атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.
Также в ночь на 30 августа в российском Брянске были слышно взрывы. Россияне также утверждали, что работала ПВО.
Позже стало известно, что после взрывов в Брянске вспыхнул пожар крупнейшего в РФ завода по производству микроэлектроники "Кремной ЭЛ". По данным российских СМИ, падение беспилотника на территорию завода привело к пожару.
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