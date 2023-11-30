У російському Брянську ввечері пролунали вибухи: повідомляють про удар по складу із "Шахедами"

У Telegram-каналах одразу ж з'явилися повідомлення про те, що удару було завдано по складу безпілотників, нібито українськими військами. Українська сторона поки що не прокоментувала ці повідомлення.

"У Брянську близько 18:12 стався приліт за складом безпілотників "Герань-2". Жителі міста почули вибухи у районі телецентру. Попередньо склад нібито атакували українські безпілотники. Деталі про руйнування та постраждалих уточнюються.", - повідомляється на каналі.

У соцмережах городяни припускають, що, можливо, спрацювала система ППО або РЕБ. Брянців просять не піддаватися паніці.

Оперативні служби поки не надали офіційної інформації про подію. Тому ніхто не може підтвердити чи спростувати ці повідомлення.

Атаки безпілотників у Росії

Останнім часом почастішали випадки атак дронів територією Росії. Так, вранці 29 листопада у Московській області нібито збили невідомий безпілотник. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про політ дрона на Москву.

У ніч проти 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та інших регіонах Росії було чути вибухи. Російська влада заявила про атаку дронів і роботу ППО.

Також ми повідомляли, що вночі 19 листопада мер Москви Собянін повідомляв про нібито збиття дрона, який летів на місто.

Раніше ми писали, що українська розвідка попередила мешканців Москви про збільшення атак безпілотників.