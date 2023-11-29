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У РФ заявили про атаку безпілотника, його нібито збили під Москвою

Середа 29 листопада 2023 07:08
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У РФ заявили про атаку безпілотника, його нібито збили під Москвою Фото: у РФ заявили про атаку безпілотника (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Росію атакував невідомий безпілотник, його нібито знищили над Подільським сьогодні вранці, 29 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна.

"Силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - заявив Собянін.

У Міністерстві оборони РФ також повідомили, що безпілотник збили над територією Подільського міського округу Московської області приблизно о 6:30.

У РФ заявили про атаку безпілотника, його нібито збили під Москвою

Атаки дронів на РФ

В останні тижні знову почастішала кількість атак невідомих дронів по території РФ. Так, у ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів і нібито роботу ППО.

У Міноборони РФ стверджували, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московської області заявили, що нібито "перехопили" 5 безпілотників, а у Брянській області – 4.

При цьому в Тулі було найголосніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники в Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

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