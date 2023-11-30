В российском Брянске вечером прозвучали взрывы: сообщают об ударе по складу с "Шахедами"

В Telegram-каналах сразу же появились сообщения о том, что удар был нанесен по складу беспилотников, якобы украинскими войсками. Украинская сторона пока не прокомментировала эти сообщения.

"В Брянске около 18:12 произошел прилет по складу беспилотников "Герань-2. Жители города услышали взрывы в районе телецентра. Предварительно склад был якобы атакован украинскими беспилотниками. Детали о разрушениях и пострадавших уточняются.", - сообщается на канале.

В соцсетях горожане предполагают, что возможно сработала система ПВО или РЭБ. Брянцев просят не поддаваться панике.

Оперативные службы пока не предоставили официальной информации о произошедшем. Поэтому никто не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения.

Атаки беспилотников в России

В последнее время участились случаи атак дронов по территории России. Так, утром 29 ноября в Московской области якобы сбили неопознанный беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил об полете дрона на Москву.

В ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и других регионах России были слышны взрывы. Российские власти заявили об атаке дронов и работе ПВО.

Также мы сообщали, что ночью 19 ноября мэр Москвы Собянин сообщал об якобы сбитии дрона, который летел на город.

Ранее мы писали, что украинская разведка предупредила жителей Москвы об увеличении атак беспилотников.