В российском Белгороде вспыхнула многоэтажка в элитном ЖК

В Белгороде (Российская Федерация) произошел сильный пожар в многоэтажном жилом доме, где загорелась крыша. Огненное ЧП ночью 17 июня случилось в центре города. Предварительно, в результате происшествия пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора российской Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram и местные паблики.

Загоревшаяся высотка расположена в элитном жилом комплексе "Славянский" в районе Свято-Троицкого бульвара города

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, пламя на высоте пытаются потушить пожарные расчеты. Это осложнено тем, что пожарный кран не доставал до очага возгорания.

По словам российского чиновника, по предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше здания. На месте работают пожарные расчеты.

О возможных жертвах и пострадавших в настоящее время данных нет. Местные власти рассказали, что жильцов ЖК эвакуировали.

Позже белгородские МЧСники сообщили, что пожар уже был ликвидирован.

В соцсетях показали фото и видео мощного пожара на многоэтажке в Белгороде этой ночью.

Как сообщил губернатор, предварительно горел декоративный купол здания, и огонь "не распространился на квартиры".

"Предложили всем желающим временно расселиться. Люди хотят посмотреть на состояние квартир после ликвидации пожара. Причины произошедшего устанавливаются", - рассказал Гладков.

В РФ участились пожары

В РФ участились случаи пожаров в последнее время, а происходят они как в приграничных, так и в очень отдаленных регионах.

Так, прошлой ночью, 16 июня, произошел сильный пожар на заводе в российском Курске, и перед этим якобы местные жители слышали взрыв и видели дрон.

Перед этим, 14 июня, стало известно о пожаре в российской Казани в многоэтажке. В тот же день горела Новочеркасская теплоэлектростанция под Ростовом. За день до этого произошел пожар в районе метро в Санкт-Петербурге.

Ранее в Краснодаре произошел пожар на нефтебазе в районе Яблоновского моста. Отметим, что в российском Краснодарском крае также недавно вспыхнула нефтебаза - в ночь на 3 мая в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста. А ночью 31 мая в регионе произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода якобы из-за атаки неизвестного дрона.

Напомним также, что 11 июня в российском Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на заводе "Ростсельмаш".

ДО этого россияне сообщали о пожаре на аэродроме в Ленинградской области. Тогда росСМИ утверждали, что загорелись покрышки.