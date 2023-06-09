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У Бєлгородській області вночі згоріла багатоповерхівка, ЗМІ кажуть - від "обстрілів"

Новость на русском →
Шебекіно, П'ятниця 09 червня 2023 09:17
У Бєлгородській області вночі згоріла багатоповерхівка, ЗМІ кажуть - від "обстрілів" Фото: росіяни заявляють про "обстріли" Бєлгородської області (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють, що Бєлгородську область в ніч на 9 червня нібито обстріляли. За їх словами, через "обстріли" спалахнула багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT.

Ввечері 8 червня губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив про роботу ППО. Як він стверджував, у районі Бєлгорода нібито збили дві цілі.

Російські ЗМІ пишуть, що "обстріли" продовжувалися і вночі, а через них начебто у місті Шебекіно спалахнув будинок.

"Внаслідок обстрілів у селищі Розумне ушкодження отримали багатоквартирний житловий будинок та кілька приватних будівель, зранку там розпочнеться поквартирний обхід. У Шебекіно після "прильоту" загорілася п'ятиповерхівка", - пишуть росіяни.

За інформацією росЗМІ, через нічні "обстріли" поранення отримали троє осіб.

Фото: росіяни заявляють про "обстріли" Бєлгородської області (t.me/shot_shot)

Що цьому передувало

Варто зазначити, що жителі Бєлгородської області останнім часом часто заявляють про вибухи та нібито обстріли. Зокрема, ввечері 8 червня місцева влада запевняла, що спрацювала ППО.

Також днем раніше росіяни заявили, що у місті Шебекіно, яке розташоване неподалік кордону, спахнула масштабна пожежа. Жителі публікували кадри, на яки помітно що все місто були у диму.

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