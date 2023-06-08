Знову "голосно". У Бєлгородській області фіксують роботу ППО
У російській Бєлгородській області сьогодні, 8 червня, почали працювати системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
У мережі публікують відео, на якому можна побачити роботу російських ЗРК по повітряній цілі.
При цьому в Telegram-каналах публікують фото з невідомими уламками, які нібито впали у Бєлгородській області.
Вибухи у Бєлгородській області
Зазначимо, що останнім часом мешканці прикордонної з Україною Бєлгородської області часто чують вибухи. Зокрема, вони прогриміли у регіоні сьогодні вранці. Тоді в мережі писали про обрив ЛЕП під Бєлгородом.
При цьому днями у Шебекіно Бєлгородської області почалася масштабна пожежа. Місцеві жителі скаржилися на обстріл.
Також у Бєлгородській області нещодавно розпочався новий рейд бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні захищатися від вторгнення окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.