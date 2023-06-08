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Знову "голосно". У Бєлгородській області фіксують роботу ППО

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Четвер 08 червня 2023 22:43
Знову "голосно". У Бєлгородській області фіксують роботу ППО Ілюстративне фото: у Бєлгородській області фіксують роботу ППО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російській Бєлгородській області сьогодні, 8 червня, почали працювати системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі публікують відео, на якому можна побачити роботу російських ЗРК по повітряній цілі.

При цьому в Telegram-каналах публікують фото з невідомими уламками, які нібито впали у Бєлгородській області.

Вибухи у Бєлгородській області

Зазначимо, що останнім часом мешканці прикордонної з Україною Бєлгородської області часто чують вибухи. Зокрема, вони прогриміли у регіоні сьогодні вранці. Тоді в мережі писали про обрив ЛЕП під Бєлгородом.

При цьому днями у Шебекіно Бєлгородської області почалася масштабна пожежа. Місцеві жителі скаржилися на обстріл.

Також у Бєлгородській області нещодавно розпочався новий рейд бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні захищатися від вторгнення окупантів.

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