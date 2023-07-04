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В российском Белгороде прозвучали взрывы (видео)

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Вторник 04 июля 2023 23:55
В российском Белгороде прозвучали взрывы (видео) Фото: в российском Белгороде прозвучали взрывы (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В российском Белгороде были слышны громкие взрывы поздно вечером вчера, 4 июня. По словам местных властей, в городе якобы работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Вскоре после серии громких взрывов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре якобы сработала ПВО. Также он добавил, что оперативные службы прямо сейчас уточняют последствия взрывов на земле. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ситуация в Белгородской области России

Жители Белгородской области РФ в последние месяцы все чаще заявляют о взрывах и якобы обстрелах. В частности, вечером 8 июня местные власти утверждали, что сработала ПВО.

Также днем ранее россияне заявили, что в городе Шебекино, расположенном недалеко от границы, вспыхнул масштабный пожар. Жители публиковали кадры, на которые заметно, что весь город были в дыму.

Также в ночь на 9 июня якобы из-за обстрела региона в Шебекино Белгородской области вспыхнула многоэтажка. Кроме того, 19 июня В городе Валуйки Белгородской области взрывами повреждены дома, автомобили, проезжая часть. Некоторые машины взрывной волной перевернуло, или забросило на другие автомобили.

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