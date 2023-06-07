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У Шебекіно Бєлгородської області потужна пожежа: все місто у диму

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Шебекіно, Середа 07 червня 2023 12:35
У Шебекіно Бєлгородської області потужна пожежа: все місто у диму Фото: у Шебекіно масштабна пожежа (рос ЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у місті Шебекіно російської Бєлгородської області. Місцеві жителі заявляють про "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, у Шебекіно зранку чули вибухи, а влада розіслала сповіщення про обстріл. Російські пабліки зазначають, що масштабна пожежа спалахнула після "прильотів".

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що все місто у диму.

"Місто в диму від великих пожеж на звалищі та одному з підприємств", - йдеться у повідомленні.

Що відбувається у Бєлгородській області

Нагадаємо, наприкінці травня російські повстанці оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) пояснили, що хочуть звільнити регіон від путінського режиму.

Пізніше росіяни продовжили операції на території РФ. Зокрема, 4 червня "РДК" та легіон "Свобода Росії" зайшли до передмістя Шебекіно та взяли у полон декілька солдатів регулярної армії РФ. Повстанці викликали на переговори губернатора Бєлгородської області, але той не прийшов.

У ГУР Міноборони заявили, що Україна готова розглянути звернення цивільних про евакуацію з Бєлгородської області.

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Білгородська область Російська Федерація Пожежа вибухи
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