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У Валуйках Бєлгородської області РФ пролунали вибухи, над містом видно дим (фото)

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Понеділок 19 червня 2023 07:35
У Валуйках Бєлгородської області РФ пролунали вибухи, над містом видно дим (фото) Фото: у Валуйках Бєлгородської області РФ пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У місті Валуйки Бєлгородської області пролунала серія вибухів сьогодні вранці, 19 червня. Над містом височить дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Baza.

Повідомляється, що внаслідок вибухів пошкоджено будинки, автомобілі, проїжджа частина. Деякі машини вибуховою хвилею перевернуло або закинуло на інші автомобілі. Місцеві жителі повідомляють нібито про обстріл. Офіційної інформації про те, що сталося, влада регіону поки не повідомляла.

Валуйки - це місто на півдні Бєлгородської області РФ. Населений пункт розташований за 15 кілометрів від кордону з Україною. За даними 2021 року, у місті проживало 33 тисячі осіб.

У Валуйках Бєлгородської області РФ пролунали вибухи, над містом видно дим (фото)

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Варто зазначити, що жителі Бєлгородської області Росії в останні місяці все частіше заявляють про вибухи та нібито обстріли. Зокрема, увечері 8 червня місцева влада стверджувала, що спрацювала ППО.

Також днем раніше росіяни заявили, що в місті Шебекіно, розташованому неподалік кордону, спалахнула масштабна пожежа. Мешканці публікували кадри, на які видно, що все місто були в диму.

Також у ніч на 9 червня нібито через обстріл регіону в Шебекіно Бєлгородської області спалахнув багатоповерхівка.

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