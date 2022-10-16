В російському Бєлгороді пролунали вибухи, працює ППО, - РосЗМІ

В російському Бєлгороді, близько о 11 ранку, пролунали близько 16 вибухів. Кажуть, що працює ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Московский Комсомолец "

Як повідомляє губернатор області Вячеслав Гладков, згідно з попередніми даними відомо про двох поранених.

Деякі з вибухів були дуже гучні.

Як відзначають кореспонденти видання, у будинках, внаслідок вибухів, тремтіли шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, в Бєлгороді після "прильоту" на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Також нещодавно в місті почалась пожежа на місцевій підстанції, внаслідок якої в місті зникло світло.

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