ua ru
Нд, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В російському Бєлгороді пролунали вибухи, працює ППО, - РосЗМІ

Новость на русском →
Неділя 16 жовтня 2022 11:40
В російському Бєлгороді пролунали вибухи, працює ППО, - РосЗМІ Фото: в російському Бєлгороді пролунали вибухи, працює ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В російському Бєлгороді, близько о 11 ранку, пролунали близько 16 вибухів. Кажуть, що працює ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Московский Комсомолец"

Як відзначають кореспонденти видання, у будинках, внаслідок вибухів, тремтіли шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації.

Деякі з вибухів були дуже гучні.

Як повідомляє губернатор області Вячеслав Гладков, згідно з попередніми даними відомо про двох поранених.

Очевидці заявляють про прильоти в області місцевого аеропорту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, в Бєлгороді після "прильоту" на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Також нещодавно в місті почалась пожежа на місцевій підстанції, внаслідок якої в місті зникло світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась