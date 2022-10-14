У Бєлгороді прогриміли вибухи та почалася пожежа на підстанції: що відомо

У російському Бєлгороді спрацювали системи ППО. На місцевій підстанції почалася сильна пожежа, внаслідок якої в місті зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

Такжке Гладков додав, що станом на 20:00 пожежа на підстанції була ліквідована і "фахівці розпочали перепідключення".

За його словами, орієнтовний час перемикання на резервне джерело - до 4 годин.

При цьому губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков розповів, що "після обстрілу міста спалахнула підстанція 110 кВт".

За даними видання, у кількох районах міста було чутно вибухи через роботу систем ППО.

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, у селищі Жовтневий (Бєлгородська область) сталися вибухи на складі з боєприпасами.

Також ми писали, що 13 жовтня російські війська намагалися завдати удару по Харкову. Однак майже всі ракети самоліквідувалися, а одна з них ударила по житловому будинку в Бєлгороді.

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