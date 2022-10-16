В российском Белгороде раздались взрывы, работает ПВО, - РосСМИ
В российском Белгороде, около 11 утра, прогремели около 16 взрывов. Говорят, что работает ПВО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Московский Комсомолец"
Как отмечают корреспонденты издания, в домах в результате взрывов дрожали стекла, а в автомобилях срабатывали сигнализации.
Некоторые из взрывов были очень громкими.
Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, согласно предварительным данным известно о двух раненых.
Очевидцы заявляют о прилетах в области местного аэропорта.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, в Белгороде после "прилета" на местной нефтебазе вспыхнул пожар. Также недавно в городе начался пожар на местной подстанции, в результате которой в городе исчез свет.
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