В российском Белгороде раздались взрывы, работает ПВО, - РосСМИ

В российском Белгороде, около 11 утра, прогремели около 16 взрывов. Говорят, что работает ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Московский Комсомолец "

Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, согласно предварительным данным известно о двух раненых.

Некоторые из взрывов были очень громкими.

Как отмечают корреспонденты издания, в домах в результате взрывов дрожали стекла, а в автомобилях срабатывали сигнализации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, в Белгороде после "прилета" на местной нефтебазе вспыхнул пожар. Также недавно в городе начался пожар на местной подстанции, в результате которой в городе исчез свет.

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