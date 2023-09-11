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У російському Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів

Фото: у російському Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російському Бєлгороді було чути серію потужних вибухів сьогодні вночі, 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За даними очевидців, деякі вибухи супроводжуються сильним задимленням.

Незабаром у Міноборони РФ заявили, що ППО збила 2 БПЛА літакового типу над територією Бєлгородської області.

Ситуація у прикордонних областях РФ

В останні місяці в різних областях Росії майже щодня лунають вибухи. Найчастіше "бавовни" відбуваються саме у Бєлгородській області. При цьому влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки дронів.

Увечері 12 серпня мешканці двох населених пунктів Бєлгородської області чули вибухи та автоматні черги. А 13 серпня в Бєлгороді повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок.

Крім того, влада Білгородської області Росії 1 вересня заявила, що регіон нібито був атакований невідомими повітряними цілями.

Крім того, 5 вересня в регіоні пролунали гучні вибухи, які нібито пов'язані зі знищенням невідомих безпілотників.

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