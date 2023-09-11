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В российском Белгороде прозвучала серия мощных взрывов

Фото: в российском Белгороде прозвучала серия мощных взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Белгороде была слышна серия мощных взрывов сегодня ночью, 11 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

По данным очевидцев некоторые взрывы сопровождаются сильным задымлением.

Вскоре в Минобороны РФ заявили, что ПВО сбила 2 БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

Ситуация в приграничных областях РФ

В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Чаще всего "хлопки" происходят именно в Белгородской области. При этом власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки дронов.

Вечером 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди. А 13 августа в Белгороде сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом.

Кроме того, власти Белгородской области России 1 сентября заявили, что регион якобы был атакован неизвестными воздушными целями.

Кроме того, 5 сентября в регионе прозвучали громкие взрывы, которые якобы связаны с уничтожением неизвестных беспилотников.

 

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