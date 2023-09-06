Повідомляють про відбиття атаки БПЛА: у Брянській та Бєлгородській областях РФ лунали вибухи

У Брянській та Бєлгородській областях РФ було чути вибухи вчора пізно ввечері, 5 вересня. У Міноборони РФ заявляють про нібито знищення невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ.

"5 вересня близько 23:30 припинено спробу здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

У прес-службі оборонного відомства РФ також повідомили, що нібито над Бєлгородською областю пізно ввечері було знищено невідомого безпілотника, внаслідок падіння його уламків ніхто не постраждав.

Ситуація у прикордонних областях РФ

В останні місяці в різних областях Росії майже щодня лунають вибухи. Найчастіше "бавовни" відбуваються саме у Бєлгородській області. При цьому влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки дронів.

Увечері 12 серпня мешканці двох населених пунктів Білгородської області чули вибухи та автоматні черги. А 13 серпня в Бєлгороді повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок.

Крім того, влада Білгородської області Росії 1 вересня заявила, що регіон нібито був атакований невідомими повітряними цілями.