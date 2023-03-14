У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: влада каже про "збиття ракет"
У російській Бєлгородській області пізно ввечері 14 березня пролунали вибухи, і місцева влада заявила про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох ракет. Крім того, повідомляють про пошкодження від уламків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Бєлгородської області Гладкова в Telegram.
За словами російського чиновника, у небі над Бєлгородом та Бєлгородським районом системою протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат, проте потім він уточнив, що ППО збила 3 ракети.
"Один з уламків потрапив у житловий сектор у місті Бєлгороді. Є пошкодження", - пише Гладков.
Також повідомляється, що на місці працюють усі оперативні служби, і за попередніми даними, ніхто не постраждав.
"Пошкодження від уламків зафіксовано і в кількох домоволодіннях Білгородського району", - розповідає чиновник.
Тим часом у місцевих пабліках жителі Бєлгорода публікують кадри уламків "від чогось збитого у небі".
Такі знімки з уламками показують жителі Бєлгорода в РФ (фото: t.me/zhest_belgorod)
Відео: вибухи у Бєлгороді увечері 14 березня
Раніше повідомлялося, що наприкінці лютого в російському Бєлгороді три безпілотники впали на житлові квартали
Також нагадаємо, що 3 березня в Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт, де пролунали два вибухи.
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