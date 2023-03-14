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У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: влада каже про "збиття ракет"

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Вівторок 14 березня 2023 23:28
У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: влада каже про "збиття ракет" Фото: у Бєлгородській області РФ повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У російській Бєлгородській області пізно ввечері 14 березня пролунали вибухи, і місцева влада заявила про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох ракет. Крім того, повідомляють про пошкодження від уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Бєлгородської області Гладкова в Telegram.

За словами російського чиновника, у небі над Бєлгородом та Бєлгородським районом системою протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат, проте потім він уточнив, що ППО збила 3 ракети.

"Один з уламків потрапив у житловий сектор у місті Бєлгороді. Є пошкодження", - пише Гладков.

Також повідомляється, що на місці працюють усі оперативні служби, і за попередніми даними, ніхто не постраждав.

"Пошкодження від уламків зафіксовано і в кількох домоволодіннях Білгородського району", - розповідає чиновник.

Тим часом у місцевих пабліках жителі Бєлгорода публікують кадри уламків "від чогось збитого у небі".

Такі знімки з уламками показують жителі Бєлгорода в РФ (фото: t.me/zhest_belgorod)

Відео: вибухи у Бєлгороді увечері 14 березня

Раніше повідомлялося, що наприкінці лютого в російському Бєлгороді три безпілотники впали на житлові квартали

Також нагадаємо, що 3 березня в Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт, де пролунали два вибухи.

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