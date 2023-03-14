В российском Белгороде прогремели взрывы: власти говорят о "сбитии ракет"
В российской Белгородской области поздно вечером 14 марта прозвучали взрывы, и местные власти заявили о работе ПВО, а также о якобы сбитии нескольких ракет. Кроме того сообщают о повреждениях от осколков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области Гладкова в Telegram.
По словам российского чиновника, в небе над Белгородом и Белгородским районом системой противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат, однако затем он уточнил, что ПВО сбила 3 ракеты.
"Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения", - пишет Гладков.
Также сообщается, что на месте работают все оперативные службы, и по предварительным данным никто не пострадал.
"Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района", - рассказывает чиновник.
Тем временем в местных пабликах жители Белгорода публикуют кадры осколков "от чего-то сбитого в небе".
Такие снимки с осколками показывают жители Белгорода в РФ (фото: t.me/zhest_belgorod)
Видео: взрывы в Белгороде вечером 14 марта
Ранее сообщалось, что в конце февраля в российском Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы.
Также напомним, что 3 марта в России заявили об атаке на Брянский аэропорт, где прозвучали два взрыва.
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