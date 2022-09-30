У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: на землю впали уламки

У російському Бєлгороді в ніч на 30 вересня було чутно потужні звуки вибухів. У місті спрацювала система ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
"У Бєлгороді, Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала ППО", - зазначають кремлівські пропагандисти.
Водночас у місцевих російських Telegram-каналах пишуть, що жителі чули потужні звуки вибухів. У квартирах затремтіли вікна, а в машин на вулиці ввімкнулась сигналізація.
Окрім цього, у деяких районах на землю впали уламки.
На відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, у російському місті Курськ ввечері 24 вересня пролунали вибухи. Звуки було чутно в районі аеропорту.
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