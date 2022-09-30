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У російському Бєлгороді прогриміли вибухи: на землю впали уламки

Фото: У російському Бєлгороді прогриміли вибухи (t.me/belgorod01)
Автор: Олег Васьків

У російському Бєлгороді в ніч на 30 вересня було чутно потужні звуки вибухів. У місті спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"У Бєлгороді, Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала ППО", - зазначають кремлівські пропагандисти.

Водночас у місцевих російських Telegram-каналах пишуть, що жителі чули потужні звуки вибухів. У квартирах затремтіли вікна, а в машин на вулиці ввімкнулась сигналізація.

Окрім цього, у деяких районах на землю впали уламки.

На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, у російському місті Курськ ввечері 24 вересня пролунали вибухи. Звуки було чутно в районі аеропорту.

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