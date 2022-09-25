Фото: У російському Курську чутно вибухи в районі аеропорту (t.me/vchkogpu)

У російському місті Курськ ввечері 24 вересня пролунали вибухи. Звуки було чутно в районі аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оперативний ЗСУ".