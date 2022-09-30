RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском Белгороде прогремели взрывы: на землю упали обломки

Фото: В российском Белгороде прогремели взрывы (t.me/belgorod01)
Автор: Олег Васкив

В российском Белгороде в ночь на 30 сентября были слышны мощные звуки взрывов. В городе сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала ПВО", - отмечают кремлевские пропагандисты.

В то же время, в местных российских Telegram-каналах пишут, что жители слышали мощные звуки взрывов. В квартирах задрожали окна, а у машин на улице включилась сигнализация.

Кроме того, в некоторых районах на землю упали обломки.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины