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В російському Бєлгороді лунала повітряна тривога

Фото: в російському Бєлгороді лунала повітряна тривога (t.me/vvgladkov)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгороді Російської Федерації лунала повітряна тривога. Цивільних закликали перейти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"У Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Усі жителі мають спуститися в укриття", - пише Гладков. 

Відбій тривоги 

О 10:13, як повідомив Галдков, в місті оголосили відбій повітряної тривоги. 

Вибухи у Бєлгороді 30 грудня 

Бєлгородська область Росії розташована біля кордону з Україною і межує з Харківською, Сумською та Луганською областями. Росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних регіонах.

Близько о 14:10, 30 грудня, губернатор Бєлгородської області заявив про обстріли центра міста. Спочатку він стверджував про удари по цивільному сектору, втім, місцеві ЗМІ скиглили про "прильоти" й в інших куточках Бєлгорода. 

Сили безпеки та оборони, як стверджувало джерело РБК-Україна в спецслужбах, завдали ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді, а неефективна робота російської ППО  завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

Станом на 6 ранку, 31 грудня, за словами Гладкова, внаслідок вчорашніх "прильотів" загинули 22 росіян, зокрема 109 людей отримали поранення

Усі подробиці ударів по Бєлгороду - можна прочитати в матеріалі РБК-Україна

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