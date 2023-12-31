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В российском Белгороде раздавалась воздушная тревога

Фото: в российском Белгороде раздавалась воздушная тревога (t.me/vvgladkov)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгороде Российской Федерации раздавалась воздушная тревога. Гражданских призывали перейти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - пишет Гладков.

Отбой тревоги 

В 10:13, как сообщил Галдков, в городе объявили отбой воздушной тревоги.

Взрывы в Белгороде 30 декабря

Белгородская область России расположена у границы с Украиной и граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями. Россияне часто жалуются на атаки в своих приграничных регионах.

Около 14:10, 30 декабря, губернатор Белгородской области заявил об обстрелах центра города. Сначала он утверждал об ударах по гражданскому сектору, впрочем, местные СМИ ныли о "прилетах" и в других уголках Белгорода.

Силы безопасности и обороны, как утверждал источник РБК-Украина в спецслужбах, нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде, а неэффективная работа российской ПВО нанесла разрушения гражданской инфраструктуре города.

По состоянию на 6 утра, 31 декабря, по словам Гладкова, в результате вчерашних "прилетов" погибли 22 россиян, в том числе 109 человек получили ранения

Все подробности ударов по Белгороду - можно прочитать в материале РБК-Украина.

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