Російського пілота засудили до 14 років в'язниці за вбивство мешканця Чернігова

Пілота ЗС РФ визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Вироком Новозаводського районного суду його засудили до 14 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у Чернігові. Солдат намагався сховатися, але його виявив господар будинку.

Зазначається, що власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права.

Втім окупант умисно розстріляв потерпілого з пістолета. Від отриманих травм чоловік помер на місці.