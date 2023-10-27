Російського пілота засудили до 14 років в'язниці за вбивство мешканця Чернігова

Суд призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі російському пілоту, який вбив неозброєного мешканця Чернігова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
Пілота ЗС РФ визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Вироком Новозаводського районного суду його засудили до 14 років позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у Чернігові. Солдат намагався сховатися, але його виявив господар будинку.
Зазначається, що власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права.
Втім окупант умисно розстріляв потерпілого з пістолета. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Нагадаємо, раніше до 15 років ув’язнення засудили десятьох зрадників, які вступили до окупаційних угруповань та воювали проти України.
Окрім того, клірика УПЦ МП засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав росіянам дані про українських бійців.
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