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Российского пилота приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство жителя Чернигова

Иллюстративное фото: российского пилота приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство жителя Чернигова (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы российскому пилоту, который убил невооруженного жителя Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Пилота ВС РФ признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Приговором Новозаводского районного суда его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Прокурор в суде доказал, что 5 марта 2022 пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домохозяйств в Чернигове. Солдат пытался скрыться, но обнаружил хозяина дома.

Отмечается, что владелец домохозяйства был в гражданской одежде, не имел оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права.

Впрочем, оккупант умышленно расстрелял пострадавшего из пистолета. От полученных травм мужчина умер на месте.

Напомним, ранее к 15 годам тюрьмы приговорили десять предателей, которые вступили в оккупационные группировки и воевали против Украины.

Кроме того, клирика УПЦ МП приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал россиянам данные об украинских бойцах.

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ЧерниговСудВойна России против УкраиныОфис Генпрокурора