Російський Волгоград знову затягнуло чорним димом через пожежу на НПЗ (фото, відео)

Удень у суботу, 16 серпня, росіяни знову поскаржилися на інцидент у Волгограді. Там у районі місцевого НПЗ піднявся стовп диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
"Жителі Волгограда повідомляють про стовп густого чорного диму в районі НПЗ", - пише ASTRA.
Канал зазначив, що раніше в Росавіації заявили про тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден у місцевому аеропорту. Крім того, у місті було оголошено повітряну тривогу.
Водночас місцеві канали стверджують, що відбувається "планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей".
Хоча інформація суперечлива. Наприклад, росіяни ставлять у коментарях Telegram-каналів такі запитання: "А швидкі летять теж через планове скидання?", "І пожежники туди мчать планово чи їх забули попередити?".
Як пише ASTRA, наразі інформація уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 14 серпня Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі.
Зазначимо, що щорічно на цьому об'єкті РФ переробляє понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% усієї переробки в країні. Зокрема, завод випускає дизель, бензин і авіаційне паливо, які є критично важливими для постачання армії РФ.
Учора Bloomberg писало, що після успішної атаки українських дронів, нафтопереробний завод у Волгограді перестав приймати нафту.