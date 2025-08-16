Российский Волгоград снова затянуло черным дымом из-за пожара на НПЗ (фото, видео)

"Жители Волгограда сообщают о столбе густого черного дыма в районе НПЗ", - пишет ASTRA.

Канал отметил, что ранее в Росавиации заявили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в местном аэропорту. Кроме того, в городе была объявлена воздушная тревога.

В то же время местные каналы утверждают, что происходит "плановый сброс нефтепродукта для дальнейшего ремонта емкостей".

Хотя информация противоречивая. Например, россияне задают в комментариях Telegram-каналов такие вопросы: "А скорые летят тоже из-за планового сброса?", "И пожарки туда несутся планово или их забыли предупредить?".

Как пишет ASTRA, на данный момент информация уточняется.