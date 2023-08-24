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Російський військово-транспортний літак Іл-76 полетів з Білорусі до Твері, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: російський військово-транспортний літак Іл-76 полетів з Білорусі до Твері (roe.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військово-транспортний літак Іл-76 Повітряно-космічним силам РФ полетів з Білорусі до Твері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Йдеться про літак, який 23 серпня вперше за місяць прилетів на аеродром "Мачулищі" у Білорусі. Там він провів трохи більше 11 години.

Моніторингова група повідомляє, що о 09:30 літак здійснив посадку на аеродромі "Мігалово" (Твер). В цей час борт розвантажувався.

При цьому поки що не відомо, для чого літак прилітав до Білорусі.

Що цьому передувало

Учора в Тверській області РФ розбився літак із 10 осіб на борту, серед пасажирів значиться і ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Офіційно його смерть не підтвердили, але росЗМІ писали, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака.

Додамо, що західний чиновник заявив Financial Times, що має дані про збиття бізнес-джету російською ЗРК.

Більше про катастрофу літака Пригожина, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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