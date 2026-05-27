Російський військовий літак міг порушити повітряний простір Фінляндії

За даними фінського оборонного відомства, інцидент стався у середу вдень, 27 травня, поблизу району Порккала.

У Міноборони зазначили, що російський літак, ймовірно, виконував маневр для обходу грози, після чого міг ненадовго зайти у повітряний простір Фінляндії.

У відповідь Військово-повітряні сили Фінляндії оперативно підняли авіацію.

Водночас у міністерстві не уточнили, про який саме тип російського військового літака йдеться.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен повідомив, що за фактом інциденту вже розпочато офіційне розслідування.

Його проводить Прикордонна служба Фінляндії.

Фінляндія не вперше фіксує підозрілу активність біля кордону з РФ

Зокрема, 3 травня дрон порушив повітряний простір країни в районі Віролахті, однак його тип і походження встановити так і не вдалося.