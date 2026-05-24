Президент Фінляндії назвав умову для відкриття кордону з Росією

Фінляндія відкриє кордон з Росією лише після гарантій від найвищого політичного керівництва РФ, що Москва не використовуватиме мігрантів як зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Александра Стубба для Yle .

24 травня Александр Стубб відповідав на запитання аудиторії у прямому ефірі Yle Radio Suomi.

За словами президента, кордон може бути відкритий лише за умови впевненості, що Росія не використовує іммігрантів або біженців як зброю проти Фінляндії. Таку впевненість, наголосив Стубб, Гельсінкі має отримати від найвищого політичного рівня Росії.

Під час програми від аудиторії надійшло запитання, чому Естонія тримає кордон відкритим у трьох пунктах пропуску і туди не прибувають мігранти, тоді як фінський кордон закритий.

У відповідь Стубб розповів, що під час державного візиту до Литви відвідав кордон між Литвою та Білоруссю, де проблеми з мігрантами зберігаються.